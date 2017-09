Campuzano (PDeCAT) rectifica y dice ahora que si el 1-O gana el 'sí', el Parlament deberá declarar la independencia

El portavoz parlamentario del PDeCAT, Carles Campuzano, defiende ahora que si en el referéndum soberanista previsto para el próximo domingo es un éxito, el Parlament deberá dar salida a lo que contempla la Ley de Transitoriedad, que prevé que se declarará la independencia en 48 horas en caso de victoria del 'sí'.

En todo caso, el diputado del PDeCAT ha dicho que espera que el Ejecutivo sea "democrático" y no aplique el artículo 155 de la Constitución, que suspende la autonomía de Cataluña, sino que "escuche a los catalanes". Si lo hace, ha indicado, será "otro error de los muchos que acumula el Gobierno".

Preguntado por el vídeo lanzado por el PP en Twitter para denunciar la "hispanofobia" de los independentistas catalanes, Campuzano ha admitido que no lo ha visto pero ha defendido que no se puede fomentar "el discurso del odio". Según ha dicho, el PP debe entender que es el partido del Gobierno, "y no del incendio de España contra Cataluña".