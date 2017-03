Camacho augura la derrota del proceso soberanista este año

Levy dice que el Govern "intentará llevar a los catalanes al extremismo"

La presidenta saliente del PP catalán, Alícia Sánchez-Camacho, ha pronosticado el final del proceso independentista para este mismo año y ha asegurado que los políticos independentistas han subestimado al PP y a España.

"Se pensaban que iban a ganar porque creían que España era débil y que podía ser intervenida por la Troika, pero nos subestimaron. Quien ha perdido es el independentismo", ha dicho este sábado ante el XIV Congreso del PP catalán, en el que deja la presidencia en favor del coordinador general, Xavier García Albiol.

"Algunos han iniciado un proceso hacia el precipicio: hicieron negocio electoral con el sufrimiento de la gente y tomaron el atajo del populismo", ha dicho en referencia al Govern, y ha recordado que el PP apoyó la estabilidad y la gobernabilidad de Cataluña cuando le consideraban un partido útil aquellos que se han acabado tirando por un precipicio, según ella.

Así, ha abogado por que una mayoría silenciosa en Cataluña se convierta en una mayoría participativa ante lo que ha definido como "el último desafío del proceso independentista: un referéndum o unas elecciones que dirán que son históricas", y ha afirmado que la estelada no es la bandera de los catalanes.

DIÁLOGO

Camacho se ha referido al diálogo entre los gobiernos central y catalán: "Diálogo no es monólogo ni imposición ni representar solo los intereses de los que quieren romper España", y ha añadido que el PP siempre estará dispuesto a dialogar dentro de la ley.

Además, ha criticado al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega por "utilizar la Constitución sólo cuando les interesa", en relación a su recurso ante el TC a sus condenas de inhabilitación por la consulta del 9N.

"Los discursos demagógicos y engañosos han llegado a mucha gente; a esos catalanes de buena fe hay que decirles que no es verdad, que España no nos roba y que algunos quieren tapar su corrupción con la estelada", y ha destacado que, según ella, cuando Puigdemont y Mas no han ejercido de presidentes de la Generalitat, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ejercido de presidente de todos los catalanes.

Se ha referido implícitamente a Podemos al asegurar que el PP catalán integra, "no como los partidos de la nueva política, que se pelean por los cargos dentro del partido", ya que, según ella, el PP se pelea por conseguir las mejores políticas de empleo para los catalanes.

LEVY: UN GOBIERNO QUE "CREA EN EL CONSENSO"

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha sostenido que los catalanes merecen un gobierno que "crea en el consenso y no trabaje por la separación, la destrucción y por acabar con lo que los catalanes tienen en común", y ha apostado por convertir al PP catalán en la referencia del centroderecha.

"Los catalanes merecen una clase política que no trabaje al margen de la ley, sino que actúe con la democracia como eje central de su acción de gobierno, que mire al futuro y no vaya a la deriva", y lo ha contrapuesto a lo que define como un gobierno que mira al pasado y que se encuentra en el retrovisor de la historia.

Además, ha vaticinado que el Govern "intentará llevar a los catalanes al límite y al extremismo", pero ha argumentado que es responsabilidad del PP demostrar que los catalanes se encuentran en el centro del panorama político, ya que, para ella, los catalanes merecen moderación frente a los que ofrecen radicalidad.