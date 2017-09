Caballero (PSPV) se presenta a la secretaría general del PSOE de Valencia para desarrollar el proyecto de Pedro Sánchez

EUROPA PRESS

La diputada autonómica Mercedes Caballero, que ha anunciado su voluntad de concurrir a las primarias a la Secretaría General del PSOE de la provincia de Valencia, ha asegurado este jueves que su proyecto va "en positivo" y busca trasladar el modelo de partido de Pedro Sánchez a la provincia de Valencia, Pedro Sánchez. "Yo no me presento contra nadie y espero que nadie la presente contra mí", ha asegurado.

Así se ha pronunciado Caballero en un encuentro con la prensa para presentar su candidatura, ya anunciada esta semana, en una fecha que según ha asegurado no ha elegido al azar, dado que hace cuatro meses que Pedro Sánchez fue elegido secretario general del PSOE. Su objetivo es "seguir desarrollando ese proyecto" que representa la nueva Ejecutiva de Sánchez "en todas y cada una de las estructuras", también la provincial. "No podemos quedarnos en un modelo federal y en cada estructura tener un modelo diferente", ha defendido.

Aunque el congreso provincial no está aún convocado --el actual líder es el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos-- podría celebrarse a mitades de noviembre y las primarias se celebrarían a finales de octubre, con un sistema de doble vuelta en caso de que ningún candidato logre el 51% de los votos emitidos. Para presentarse, los aspirantes deben reunir el 3% del censo como avales, unos 300 en el caso de la provincia de Valencia, que cuenta con unos 10.000 militantes.

Caballero, que ha comparecido arropada por el alcalde socialista de Alboraia --agrupación en la que milita--, Miguel Chavarría, ha explicado que su candidatura "no es personalista", tiene como único objetivo ganar las elecciones de 2019, recuperar "la credibilidad perdida" con la abstención en la investidura de Mariano Rajoy y también dar la voz a la militancia y hacer grupos de trabajo para apoyar a las agrupaciones locales, tanto a nivel político como económico.

Ha recordado que lleva 20 años trabajando en el partido en la misma línea que José Luis Ábalos, de quien ha defendido su trabajo, a quien le une una gran amistad y con el que ha defendido, y sigue haciéndolo, el proyecto 'sanchista' para el PSOE. Así, ha dicho que es "heredera del nuevo proyecto del PSOE que encabezan Pedro Sánchez y José Luis Ábalos" en sus respectivas competencias.

RELACIONES "CORDIALES"

No obstante, ha negado que su aspiración a liderar el provincial sea impuesta por este último. Aunque ha hablado con Ábalos de esta cuestión, ha indicado que el responsable de Organización le ha preguntado si de verdad estaba dispuesta a dar el paso. "No me dijo preséntate a la Secretaría General", ha remarcado.

Sobre las relaciones con el PSPV de Ximo Puig, ha indicado que "son cordiales, normales, porque el proyecto del PSPV tiene que ir incardinado al proyecto del PSOE" y "todo lo que sea beneficioso para el PSOE lo será para el PSPV y al contrario".

LAS PRIMARIAS "NO SON BATALLAS"

Preguntada sobre el resultado de las primarias autonómicas, en las que el candidato 'sanchista', Rafa García, perdió frente al presidente de la Generalitat, ha indicado que en aquella ocasión "el debate se centró más en que las primarias eran contra alguien y el mensaje caló".

No obstante, ha defendido que "las primarias no son batallas, no son guerras, son elecciones" y su candidatura no va contra nadie, por lo que espera recibir el apoyo tanto de quienes defendieron el modelo de Pedro Sánchez o de Rafa García como de quienes no lo hicieron. "El bloque que defendimos a Pedro Sánchez está unido, el resto cada uno sabrá cómo tiene el patio", ha indicado.

"El modelo del PSPV no está cuestionado. Nunca diré que porque mi modelo no ganó el congreso no será mi secretario general. Mi secretario general es Pedro Sánchez y es Ximo Puig, es totalmente compatible trabajar con la Ejecutiva de del PSPV", ha subrayado.

CONSENSOS

Sobre la posible candidatura del militante socialista y 'sanchista' de Aldaia Rubén Fenollar, Mercedes Caballero ha indicado que le parece "lo más lícito del mundo" y si hay una, tres o diez personas dispuestas a dar el paso "lo más sano es la votación".

Así, preguntada sobre la posibilidad de llegar a consensos, ha dicho que estos "se hacen en torno a un modelo de partido". Si finalmente hay una candidatura, "se hará un consenso entre toda la militancia" pero eso "no significa un cambio de cromos". "Una cosa es el consenso y otra el pasteleo, el partido de ponme dos y yo te pongo dos murió", ha advertido.

Por ello, ha incidido en el mensaje de que están "todos por el consenso" y ella se presenta para que en torno a su candidatura pueda darse ese consenso a nivel de modelo.

CAMBIO DE CROMOS

Preguntada sobre la posibilidad de un acuerdo que contemplara un "cambio de cromos" con la agrupación de la ciudad de València, ha explicado que habló esta misma semana con Ximo Puig y "en ningún momento" abordaron algo así. Caballero le transmitió su voluntad de "ser la secretaria general de todos los socialistas valencianos" y Puig le agradeció la llamada sin hablar de "otras estructuras", ha relatado.

No ha hablado, sin embargo, de este tema con el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y ha indicado que si decidiera presentarse le parecería "muy bien". Así, ha remarcado que todos los militantes tienen derecho a presentar candidatura e invita "a quien piense que tiene un proyecto mejor que lo haga".