La CUP exige a la Policía la orden para requisar material o "aquí no se mueve ni Dios"

La Policía requisa material ante la sede y la CUP entrega otro a los concentrados

El exdiputado de la CUP David Fernández ha llamado a los manifestantes concentrados ante la CUP a no cejar en su protesta si la Policía Nacional no muestra una orden para decomisar material del 1-O: "No tenemos claro si tienen orden judicial. Si no la tienen, aquí no se mueve ni Dios".