La CUP decide el sábado en Perpignan si va en coalición aunque se ratificará en Asamblea

El máximo órgano del partido deberá corroborarlo el domingo 12 de noviembre

"Se trataría de no cerrar la posibilidad de ir en coalición si la Asamblea así lo decidiera", han explicado fuentes de la CUP a Europa Press, que insisten en que el calendario obliga a proceder así para permitir a las bases escoger entre todas las posibilidades.

Las mismas frentes explican que el registro de la coalición no tendría validez si la Asamblea decidiera no ir en coalición con otros actores o no concurrir a los comicios.