CCOO avisa de que no se va sumar a movilizaciones ni a la toma de plazas en Cataluña

Advierte de que una Cataluña independiente tendría que afrontar un déficit en las pensiones de 4.700 millones de euros

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha dejado claro que CCOO no se va a sumar a procesos de movilizaciones en Cataluña, ni a toma de plazas en defensa del referéndum de independencia que ha convocado la Generalitat para el 1 de octubre y que ha suspendido el Tribunal Constitucional.

"El sindicato va a apelar a posiciones compartidas. No se va a sumar a procesos de movilizaciones, ni de tomas de plazas. No se han tomado decisiones orgánicas", ha apuntado en referencia a las concentraciones que se han producido hoy a raíz de las 14 detenciones, la mayor parte de ellas de dirigentes de la Generalitat que formaban parte del núcleo duro de la convocatoria del referédum.

Sordo ha insistido en que CC.OO. no va a hacer llamamientos de ningún tipo sobre el referéndum convocado para el 1 de octubre porque no tiene intención de tutelar a los afiliados ante una cuestión que, en su opinión, no tendrá efectos jurídicos ni políticos.