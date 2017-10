Del Bosque, sobre la situación política: "Si fuéramos todos más tolerantes, iría todo mucho mejor"

El exseleccionador afirma que "si no se resuelve el asunto catalán, el fútbol se debilitaría al igual que los clubes catalanes"

El exseleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque ha afirmado este jueves, respecto a la situación política de España, que "si todos fuéramos más tolerantes, iría todo mucho mejor", y ha subrayado que "si no se resuelve el asunto catalán, el fútbol se debilitaría, al igual que los clubes catalanes", así como en "otros ámbitos de la sociedad más importantes" donde "pasaría igual".

En la misma línea, ha asegurado que ha sido "siempre una persona partidaria del diálogo, tolerante" y ha buscado "la concordia y el estar unidos". El entrenador ha puesto como ejemplo la Selección de fútbol, en la que hubo "injerencias externas, en algunos momentos muy incómodas". "En estos casos siempre lo que es bueno es que no haya ni vencedores ni vencidos. Llegar al convencimiento de que juntos podemos mucho más que separados", ha reivindicado.

También se ha referido al Mundial de Sudáfrica y ha puesto en valor que su expresidente Nelson Mandela "fue grande porque escuchó a los otros, a los que no eran de su raza, a los que no eran de sus ideas". "Por eso es tan importante la cultura del diálogo", ha defendido.

"He actuado como seleccionador sin mirar donde se ha nacido o la camiseta del equipo que se llevaba, he querido siempre llevar a los mejores. He sido respetuoso y hay que dar afecto a la gente que se siente perjudicada", ha recalcado.