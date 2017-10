Borrell dice que se les comunicó que la salida de Benjumea era una "condición inexcusable" del Santander

Denuncia que esa exigencia no era aceptable y que la incertidumbre creada provocó en el Consejo una situación "de vodevil"

Borrell no participó en la reunión del Consejo del día 23 porque tenía que participar en un acto en San Fernando (Cádiz) del cual no podía ausentarse y por eso delegó su voto en el también acusado Antonio Fornieles. "Pregunté el 22 si sabíamos algo de los bancos y pensé que el 23 no dirían nada más si aún no se habían pronunciado. Por eso yo delegué mi asistencia porque pensé que el tema estaba aparcado", ha dicho ante el tribunal.