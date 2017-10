Borrel rechaza negociar con Puigdemont y pide "tacto político" para "no recomponer" el frente independentista

El exministro socialista y expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, se ha mostrado contrario a que el Gobierno abra una negociación con el líder del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, al mismo tiempo que avisado de que "hay que tener mucho tacto político para no hacer actuaciones políticas que vayan a recomponer la unidad" del frente independentista. A su juicio, después de que Puigdemont haya dejado en suspenso la declaración unilateral de independencia para buscar un mediador, él "ha quedado debilitado" ante parte de la sociedad catalana que está a favor de la independencia y que se ha sentido "frustrada" por esa decisión.

"No se puede desafiar y a la vez negociar", ha apuntado en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press. El exministro no ha precisado qué debe hacer el Gobierno ahora, pero ha dicho que no se debe negociar ante el "desafío" de Puigdemont: "No puede pretender que nadie negocie seriamente con él", ha recalcado.