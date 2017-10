Bono cree que desde la Guerra Civil no ha habido una crisis nacional "tan grave" y pide unidad a PSOE, PP y Cs

Cree "probable que algunos que hayan cometido delitos de corrupción estén esperando el indulto que un nuevo estado a su imagen y semejanza"

El expresidente del Congreso, José Bono, ha afirmado este martes que desde la Guerra Civil no ha habido una crisis nacional "tan grave" como la que se está viviendo en Cataluña, al tiempo que ha pedido a PP, PSOE y Ciudadanos, "y a todos los amantes de la Constitución", que estén juntos.

También ha manifestado que le produce "una gran tristeza" que "algunos" quieran culpar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de lo que ocurre en Cataluña. "Se me ocurre que si hubiera que buscar un culpable más inmediato pensaría en los jefes de los mozos de escuadra, que no cumplieron con su obligación obedeciendo a los jueces que les ordenaron impedir que se produjera un acto ilícito y sin embargo actuaron de un modo inadecuado o no actuaron".