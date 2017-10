Bonet dice que la respuesta de Puigdemont es "una manera de no contestar" y pide "no perturbar" el ciclo económico

EUROPA PRESS

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha afirmado que la respuesta que ha dado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requerimiento del Gobierno de España para saber si declaró o no la independencia de Cataluña el pasado martes, es "una manera de no contestar". Asimismo, ha pedido a los dirigentes catalanes volver "a la senda de la Constitución" y "no perturbar el ciclo positivo de la economía".

Así se ha pronunciado Bonet a preguntas de los medios antes de participar en la entrega de los premios Columela en Toledo, donde ha aseverado que "no llegará la independencia" en Cataluña y que los catalanes "tienen que volver a la normalidad porque en este momento, Cataluña atraviesa un estado de anomalía muy grave".

"Esto es muy malo y hay que volver a la normalidad, que quiere decir el reconocimiento de la Constitución, el propio Estatuto de Autonomía y todas sus normas de desarrollo", ha sostenido el presidente de la Cámara de Comercio, al tiempo que ha incidido en que la convivencia en España "ha sido magnífica en los últimos 40 años", a pesar de que "sí hay problemas y cosas a mejorar".

"En este momento hay una oportunidad de diálogo, dialoguemos, pero dentro del orden constitucional", ha remarcado Bonet, que ha señalado que este diálogo se ha de hacer a partir de "la oportunidad que ofrece el Congreso de los Diputados, donde están representados todos los españoles".

FREIXENET PODRÍA SALIR DE CATALUÑA.

Preguntado sobre el aumento de ventas de la empresa que preside, Bonet ha declarado que le parece "estupendo si están aumentando las ventas, eso quiere decir que hay más gente que consume vino espumoso". "En todo caso, el cava está en una situación de cierta normalidad por ahora porque efectivamente las ventas al exterior van bien", ha señalado.

"No sé si Freixenet se trasladará fuera de Cataluña. He convocado un consejo extraordinario donde este tema está encima de la mesa. Soy optimista por naturaleza", ha apuntado.