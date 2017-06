Afirma que "la politización de la justicia en el Estado español" está empezando a "molestar" en el ámbito europeo

Tras lamentar que se produjo "una injusticia que se ha mantenido durante demasiado tiempo", ha destacado que el tribunal europeo ha reconocido que se ha producido "una vulneración de los derechos humanos" porque Atutxa, Bilbao y Knörr "no tuvieron la posibilidad de un juicio justo", lo que "viola de plano" la Carta Europea de los Derechos Humanos y, en ese sentido, "ha sido contundente".

Además, ha considerado "grave" que "algunas personas hayan intentado quitarle importancia diciendo 'que el artículo 6 de la Carta no entra en el fondo, sólo dice que no se les ha dado trámite de audiencia', como si fuera la cosa más normal del mundo". "Ellos saben que el tribunal no puede entrar en el fondo de la cuestión, pero lo que sí hace es invalidar todo el procedimiento", ha indicado.