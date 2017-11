El primer ministro de Bélgica apela a la "coherencia" para no pronunciarse sobre la declaración de Puigdemont

El primer ministro de Bélgica, Charles Michel, ha apelado este viernes a la "coherencia" para evitar pronunciarse sobre la declaración del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsellers ante el tribunal que debe decidir sobre la orden de detención y entrega (OEDE).

Michel ha asegurado en cualquier caso que ambos líderes no han tratado este asunto en su encuentro porque "no estaba en el orden del día". No obstante, ha recordado que en el Parlamento belga ya afirmó la semana pasada que están abiertos "canales diplomáticos de alto nivel para evitar malentendidos".