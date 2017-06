Matizan que los exdirectivos renunciaron a los incentivos de 2010 porque sabían que no iban a cobrarlos

Los inspectores del Banco de España (BdE) que han declarado este lunes en el juicio que acoge la Audiencia Nacional contra la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), han apuntado que la entidad no cumplió con la normativa estipulada por el supervisor y que "cuando había ponche para todos, unos se tomaron una copita, otros se emborracharon y otros acabaron cirróticos" en referencia a la situación financiera y bancaria en 2010.

El perito del Banco de España José María Ruiz ha declarado en esta octava sesión de vista oral que tras estudiar el análisis de la cartera crediticia llegaron a la conclusión de que no había existido una función de riesgos responsable y ha apuntado que en todas las entidades debe haber siempre un departamento de riesgos que actúe como "abogado del diablo".

Al respecto Pedro González, también inspector del supervisor, ha matizado que no todas las operaciones de refinanciación tienen que entenderse como algo negativo, sino que son oportunidades de negocio si se emplean bien. "Cuando no tienen sentido económico no se pueden hacer porque se está ocultando la realidad", ha precisado a preguntas de las partes ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo.