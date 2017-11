Batet (PDeCAT) apuesta por "una candidatura de país" ante una situación "excepcional sin precedentes"

El diputado del PDeCAT y Alcalde de Valls, Albert Batet, ha apostado conformar, de cara a las elecciones catalanas del 21 de diciembre, "una candidatura democrática de país" ante una situación "excepcional sin precedentes" que dé "un no rotundo al 155".

"Entendemos que hace falta una lista de país, que deje el 21 de diciembre muy claro el no rotundo al 155, la defensa de las instituciones catalanas, para recuperar y retornar al presidente de la Generalitat, para que no haya presos políticos, para que no haya violencia, para que no haya represión, y que se recupere la normalidad democrática con un Parlament y con un Govern votado por los catalanes", ha concluido.