Barreiro (PP) dice que las medidas que va a tramitar el Senado son "imprescindibles"

El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha asegurado que las medidas que va a estudiar el Senado para su aplicación en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución son "imprescindibles", porque es necesario "recuperar la normalidad y la convivencia" en esa comunidad. El Pleno del Senado del viernes será el que apruebe definitivamente el permiso al Gobierno para aplicarlas.

Al respecto, ha respondido a las críticas del portavoz de Unidos Podemos, Ramón Espinar, sobre el procedimiento y sobre que no se haya convocado a la Junta de Portavoces para informarle.

"No es preceptivo, pero es que además el presidente del Senado ha hablado con todos y cada uno de los portavoces para explicarnos todo el procedimiento. No me parece mal que se reúna la Junta, pero actuamos con arreglo a la legalidad vigente", ha añadido.