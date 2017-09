Barkos dice que la "ruptura" de Fomento "no atiende a los intereses de Navarra", sino al "interés" de UPN

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha afirmado que "la ruptura unilateral" del Ministerio de Fomento sobre el tren de alta velocidad "no atiende a los intereses generales de Navarra" y ha planteado, por el contrario, que responde al "interés partidista" de UPN.

En opinión de Barkos, "no sé da ninguna de las tres circunstancias que explican la ruptura o la finalización del convenio y cualquier colaboración del Gobierno de Navarra en los siguientes pasos va a mirar de manera ambiciosa a que lo que se acometa sea una obra de corredor, no un tren de ningún sitio a ninguna parte, que es lo que tenemos ahora en el convenio de 2010".

La jefa del Ejecutivo ha insistido en que "lo que tenemos encima de la mesa es una declaración de ruptura del Gobierno del PP, que no atiende a los intereses generales de Navarra, que no atiende a la realidad de los motivos de ruptura de ese convenio, y que por lo tanto solo atiende a los compromisos que adquirieron para los presupuestos de 2017, donde por cierto, el Gobierno del PP se comprometió a licitar unos tramos en 2017 cuando no podía, porque el convenio de 2010 es vigente y esa posibilidad estaba solo en manos del Gobierno de Navarra".