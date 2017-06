Bárcenas se acogerá a su derecho a no declarar en la comisión de investigación sobre el PP

El extesorero no incidirá en la declaración que hizo ante el juez Ruz en la que aseguró que altos cargos del partido cobraron sobresueldos.

El extesorero del PP Luis Bárcenas optará el próximo lunes 26 de junio por acogerse a su derecho a no declarar en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular partido ya que este mismo asunto se está investigando ya en los tribunales.

Bárcenas es un persona clave en esta comisión de investigación no sólo por ser una de las personas que ha controlado las cuentas del PP durante 30 años, como gerente primero, a las órdenes del entonces tesorero Álvaro Lapuerta, y como sustituto de éste después.

En este sentido, las mismas fuentes han precisado que el acogerse a su derecho a no declarar para proteger su defensa en los distintos procedimientos judiciales abiertos sobre la supuesta financiación ilegal de los 'populares' no supone un cambio de estrategia. Más bien, creen que no es necesario que conteste a todas las preguntas que le formulen los diputados de los distintos grupos parlamentarios con el fin de evitar que sus declaraciones le perjudiquen, ya que las acusaciones pueden utilizarlas en su contra.