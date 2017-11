Aznar niega conocer y ser responsable de la financiación irregular del PP y dice que no ha tenido relación con Correa

Dice que Rato fue un político y un vicepresidente "formidable" que contribuyó al "progreso" de España

El exlíder del Ejecutivo José María Aznar ha dicho que "no conoció" la existencia de una financiación ilegal en el PP durante la etapa en que lo presidió, ha negado tener responsabilidad en asuntos administrativos del partido y ha asegurado que no tenía relación con el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa.

En una entrevista en Cadena Ser recogida por Europa Press, se ha pronunciado así preguntado por las conclusiones finales por los primeros años de la trama Gürtel (1999-2005) elaboradas por la Fiscalía Anticorrupción, que ve "acreditada" la financiación irregular en el PP. "Respeto mucho lo que diga el fiscal, pero yo no conocí eso", ha recalcado, apuntando que no siente "responsabilidad" pero "indiferencia tampoco".

Eso sí, ha confesado que no puede sentirse "indiferente" ante esas acusaciones al mismo tiempo que ha dicho que entiende que "muchas personas se sientan irritadas, molestas y que no estén dispuestas a perdonarlo". Pero ha hecho hincapié en que la justicia está actuando.

Aznar ha insistido en que no se ocupaba de temas administrativos del partido y ha resaltado que no tiene ya responsabilidades en el PP desde septiembre de 2013. Al frente del Ejecutivo, ha explicado, se ocupaba de lo relacionado con el Gobierno, y no de la administración "ordinaria" del PP.