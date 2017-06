Aznar está "muy preocupado" por "ciertas actitudes" de Trump, quien cree que gobierna gracias a los "errores" de Obama

Dice que la presencia de Rusia en Oriente Medio, "impensable" hace pocos años", se debe a la "ausencia" de EEUU en su papel de policía

Aznar ha sostenido esta postura durante la inauguración de un foro organizado por el Instituto Atlántico junto al ex secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, que ha alertado de las consecuencias que podría acarrear el "aislacionismo" defendido por Trump durante la campaña electoral que le llevó a la Presidencia de Estados Unidos y que en los años 40 ya "llevó a la Segunda Guerra Mundial".

El expresidente español ha centrado su preocupación en "los malentendidos y problemas" generados por Trump respecto a su compromiso con la OTAN y ha sostenido que no se trata sólo de una cuestión económica sino sobre todo política. "Es cierto que Europa tiene que hacer más esfuerzos en defensa y pagar más --ha aceptado sobre la reclamación de Trump a los países de la Alianza de más inversión en la OTAN--. Pero eso no significa que los americanos tengan que hacer menos en su compromiso con Europa".

Para Aznar, Trump es "consecuencia" de diversas circunstancias internas de Estados Unidos pero también de "la expresión política" de Obama y su decisión de "ir por detrás". "Estados Unidos decidió no liderar el mundo y quedarse atrás. Ciertas intervenciones pueden ser polémicas y problemáticas, pero la decisión de no intervenir puede ser más problemática", ha defendido tras lamentar que no ha existido "en la historia" de EEUU un presidente "con menos interés" por Europa que Obama.