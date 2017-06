Ayuntamiento de Madrid espera que se estime el recurso sobre techo de gasto tras rechazar el TSJM medidas cautelares

El Gobierno municipal espera que la Justicia estime el fondo del recurso interpuesto por el rechazo del Ministerio de Hacienda al Plan Económico-Financiero (PEF) presentado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya rechazado las medidas cautelares que Madrid solicitaba.

El rechazo de las medidas cautelares no tendrá eco en las actuaciones municipales, que ya ha aprobado los acuerdos de no disponibilidad que exigía el Ministerio de Hacienda aunque sea por medio de una ley con la que el Ejecutivo no está de acuerdo.