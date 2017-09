El Ayuntamiento de Barcelona celebra comisiones pese a la "excepción" y la ausencia de ERC, Demòcrata y CUP

El Ayuntamiento de Barcelona mantiene las comisiones municipales de este miércoles pese a la situación de "excepción" que ve el Gobierno de Ada Colau y a que los grupos Demòcrata, ERC Y la CUP hayan pedido suspenderlas y no asistir ante los registros a Consejerías y la detención del secretario general de la vicepresidencia de la Generalitat, Josep Maria Jové, por la convocatoria del referéndum soberanista del 1-O.

Los ediles del grupo Demòcrata, de ERC y la CUP y el concejal no adscrito, Gerard Ardanuy (Demòcrates), no asisten a la comisión, que se ha mantenido para "garantizar que la oposición pueda hacer sus tareas de impulso y control", ha dicho el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, en declaraciones a los medios antes de empezar la sesión.

El portavoz del grupo Demòcrata, Jaume Ciurana, ha destacado en declaraciones a los medios que han pedido la suspensión "para no ser cómplices de una apariencia de normalidad que no existe ni en el país ni en la ciudad", ante la detención de servidores públicos por su ideología, no por lo que hayan hecho, según él.

La concejal de la CUP Maria Rovira ha llegado a la comisión después de que empezara y ha esperado a su turno para intervenir y pedir su suspensión, porque considera una vergüenza celebrarla con normalidad ante la situación, algo que entiende de PSC, Cs y PP pero no de BComú: "No entendemos que BComú no lo pare y no salga a la calle a defender las instituciones democráticas de este país", ha aseverado antes de abandonar la comisión.