Atutxa (PNV) cree que "no es lo más importante" hablar de presupuestos con el PP "cuando el Estado se está cayendo"

Reitera la oferta del PNV de ser intermediario entre España y Cataluña: "ésa es nuestra prioridad y no hablar sobre las cuentas"

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha asegurado este martes que su partido no está dialogando con el Gobierno del PP sobre el proyecto de presupuestos para 2018, y ha considerado que "no es lo más importante" hablar sobre las cuentas públicas del próximo año con la formación popular, "cuando el Estado y su estructura institucional se están cayendo".

En este sentido, ha destacado que el PNV ha decidido que, "en estos momentos, no hay un clima adecuado para mantener un diálogo con el Gobierno de España" en torno a los presupuestos del próximo año. Además, ha señalado que "no creemos que lo más importante en estos momentos en la relación que podamos tener con el Gobierno español sea hablar de presupuestos".

"España tiene un problema en su estructura interna y, cuando el Estado y su estructura institucional se están cayendo, creo que lo más importante no es Mariano Rajoy vaya a sacar adelante o no sus presupuestos. Como ya dijeron el pasado domingo el lehendakari y Andoni Ortuzar, nosotros ofrecemos toda nuestra ayuda a las instituciones, los partidos amigos y la sociedad catalana, por si podemos hacer algo en esas relaciones que mantenemos con el PP y el Gobierno de España. Ésa es nuestra prioridad y no hablar sobre presupuestos", ha asegurado.

En esta línea, ha recordado que su formación es "muy partidaria de la estabilidad, y, aún más, cuando se habla de presupuestos", ya que, según ha dicho, "tener unos presupuestos es muy importante para los países". "Pero, en estos momentos, los problemas de España no se solucionan porque tenga o no unos presupuestos y, además, esa responsabilidad no puede ser solo del PNV. El Gobierno español también tendrá que decir qué está dispuesto a hacer para tener unos presupuestos, y no tanto qué estamos dispuestos a hacer nosotros", ha destacado.