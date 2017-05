Asociación de secretarios judiciales se quejan de la "inexperiencia" de los jueces especializados en cláusulas suelo

Recuerdan que son miembros en prácticas de la última promoción de la Escuela Judicial

La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) --anteriormente conocidos como secretarios judiciales-- se han quejado este miércoles de que los jueces encargados a partir del 1 de junio de resolver los conflictos derivados de los contratos hipotecarios con cláusulas suelo abusivas no tienen experiencia.

En este sentido, la asociación de los letrados de la Administración de Justicia no es lo más "adecuado" que estos jueces "sin experiencia" sean los encargados de resolver este tipo de cuestión "por mucha que sea la formación recibida". Es más, inciden en que es alarmante que ni el CGPJ, ni el Ministerio de Justicia hayan puesto aún de manifiesto que personal estará adscrito a dichos juzgados especializados.

"NO IMPORTA PARA NADA EL SERVICIO PÚBLICO"

"A día de hoy no se ha tomado decisión ni se tomará ninguna decisión al respecto, a la espera no sabemos de qué", dice el comunicado en referencia a que la subdirectora general de la Programación de la Modernización --dependiente de la Secretaría General de la Administración de Justicia--, Rosa Tomé, ha informado que el Ministerio que dirige Rafael Catalá no adoptará ninguna decisión sobre la designación de Letrados hasta conocer las cargas de trabajo.