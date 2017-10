Arrimadas lamenta que el "efecto" de una posible DUI sea el cambio de sede de bancos

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha lamentado los efectos que una posible declaración unilateral de independencia (DUI) en el Parlament el lunes está teniendo en la economía catalana, como que bancos catalanes estudien un cambio de sede social.

Ha censurado que se dirigiera a Felipe VI "de tú a tú y diciéndole 'así no", en referencia a la crítica que el presidente de la Generalitat hizo al Rey contra su discurso del martes, cuando el monarca responsabilizó de la situación al Govern, pidió mantener el orden constitucional y no aludó a las cargas ni a los heridos durante el 1-O.

Por eso ha reprendido a Puigdemont: "Yo le digo que así no se puede hacer. Así no. Separar a los catalanes, no. Así, no a cerrar las instituciones catalanas como el Parlament. Así, no, fuera de la democracia, de las leyes democráticas y del sentido común".