Arrimadas no comparte la "alegría" del Gobierno con actuación policial conjunta en la huelga

Buscará un acuerdo con los constitucionalistas tras el 21-D y espera que el PSC participe

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha asegurado que su formación no comparte la "alegría y la satisfacción" del Gobierno con la actuación policial de varios cuerpos policiales en la jornada de Huelga General y parada de país del miércoles.

"No podemos compartir las felicitaciones que ha hecho el Gobierno de España y su representantes en Cataluña diciendo que había sido una jornada ejemplar y que se habían coordinado de forma ejemplar los diferentes cuerpos de seguridad", ha lamentado en declaraciones a los periodistas este jueves tras visitar el eje comercial de Nou Barris del paseo Verdum de Barcelona.

En primer lugar, no habría hecho "lo que hizo el Govern antes de ser destituido, llamando a hacer paradas de país", y ha rechazado que entonces enviarán comunicados a las administraciones públicas diciendo que se añadieran y asegurándoles que no les descontarían del sueldo la jornada.

Ha destacado que los sindicatos mayoritarios no secundaron la huelga convocada el miércoles por lo que ha concluido que no se trató de una huelga general que reivindique derechos laborales, que es "un derecho fundamental que no se tiene que cuestionar".