Arrimadas califica el 'procés' de "inaguantable" e "insufrible": "Pienso en cuatro años más y me muero"

La candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Inés Arrimadas, ha calificado el 'procés' como "inaguantable" e "insufrible", y ha advertido que los partidos independentistas "no han visto la luz" y persistirán en su empeño si se imponen en las elecciones del 21 de diciembre. "Pienso en cuatro años más de proceso y me muero", ha confesado.

"Me imagino a Ciudadanos con otros partidos constitucionalistas gobernando la Generalitat", ha dicho la candidata de la formación presidida por Albert Rivera, defendiendo la aplicación del 155 en Cataluña como algo "necesario" y la salida "más limpia" tras la declaración unilateral de independencia.

"Yo se lo dije a Puigdemont hasta el último día, que convocara elecciones, y no lo hizo. Rajoy ha hecho lo que habíamos defendido desde hacía semanas", según la también portavoz nacional de Ciudadanos.

En una entrevista distendida, donde Arrimadas no ha reprimido el acento andaluz y ha cocinado salmorejo y butifarra, la candidata de Ciudadanos ha hablado de su infancia en Jerez de la Frontera, siendo la menor de una familia de cinco hermanos, y ha confesado que sus primeras palabras en catalán fueron el himno del Fútbol Club Barcelona, de la que fue seguidora desde "pequeñita".

Arrimadas también ha relatado cómo llegó a Ciudadanos tras asistir a un mítin de Rivera cuando era un partido "pequeñito" animada por una amiga: "Me sorprendió y me gustó lo que oí". Tiempo después, fue Rivera quien se fijó en ella durante unas jornadas de formación a los cuadros del partido por su oratoria. "Dijo: a esta chica no le hace falta", ha asegurado.