Arrimadas afirma que el "game over" del proceso independentista se puede confirmar en las urnas

La portavoz de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado este lunes que el "game over" del proceso independentista catalán se puede confirmar en las elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno central para el próximo 21 de diciembre, pero para ello ha vuelto a pedir un compromiso previo de las fuerzas constitucionalistas de darse apoyo tras los comicios.

Por otro lado, la portavoz de Cs se ha referido a la posición de Podemos y los 'comunes' tras las últimas discrepancias internas. "He escuchado a los señores de Podemos en Cataluña decir que vivimos en una República catalana, les he escuchado dar apoyo al señor (Carles) Puigdemont (expresidente de la Generalitat) haga lo que haga, y ayer (la alcaldesa de Barcelona, Ada) Colau no sabía decir si vivíamos en una República catalana o no", ha comentado.