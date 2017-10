Arrimadas afirma que Puigdemont aún puede convocar elecciones pero no cree que lo haga

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, ha destacado este jueves que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "todavía está a tiempo" de convocar elecciones, pero duda mucho de que lo haga porque tiene miedo a las urnas, según ella.

"No le gusta dialogar ni debatir. Si le quedaba alguna legitimidad, la ha perdido. Volver a la legalidad y convocar elecciones era una salida digna", ha defendido Arrimadas en alusión al anuncio de Puigdemont de que ha sopesado convocar elecciones pero que no lo ha hecho por no tener garantías del Gobierno central para evitar el 155.