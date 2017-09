Arrimadas pide al Govern que "no se burle" de los empleados públicos que están "entre la espada y la pared" en Cataluña

La portavoz de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos y líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, ha pedido este lunes al Gobierno de la Generalitat que "no se burle" de los empleados públicos que están "entre la espada y la pared" en esa comunidad al tener que posicionarse a favor o en contra del referéndum sobre la independencia.

Según ha señalado, miles de empleados públicos están "entre la espada y la pared" al tener que elegir entre cumplir "una orden ilegal" del Govern o "significarse delante de todo su pueblo por no haber querido colaborar" con la organización del referéndum.

Arrimadas, que ha afirmado que el independentismo "está provocando las presiones y pidiendo que se señale" a los funcionarios, ha pedido respeto para ellos. "Por lo menos", que la Generalitat "no se burle de la situación de presión y de angustia que puedan tener", ha añadido.

Por otro lado, la líder de Cs en Cataluña ha expresado su deseo de que los demás partidos no se pongan "de perfil" este martes en el Congreso cuando se vote la proposición no de ley de la formación naranja para respaldar al Gobierno de Mariano Rajoy y a los jueces a la hora de impedir el referéndum y que no se gaste dinero público en financiarlo.