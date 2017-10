Arranca este lunes el juicio contra la excúpula de Abengoa por las indemnizaciones millonarias

El fiscal pide entre tres y cinco años de cárcel para los acusados por atribuirse estas cuantías pese al endeudamiento de la compañía

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Fiscal denuncia que Benjumea percibió unos devengos de 11.484.000 millones de euros y Sánchez de 4.484.000 euros en 2015 pese al "endeudamiento" de la compañía sevillana y a no cumplir con lo estipulado en los contratos de la alta dirección.

Sin embargo el 23 de septiembre de ese mismo año Benjumea fue cesado como presidente y renunció "de forma voluntaria" a su cargo como miembro del consejo de administración, dejando de cumplir los puntos estipulados para el cobro de dicha cuantía. Para evitar desvincularse de la compañía y poder percibir las cantidades, fue nombrado presidente no ejecutivo del Consejo y firmó un contrato en calidad de asesor --cobrando el mismo sueldo que percibía como consejero--.

Además en la misma comisión se analizaron los términos y condiciones del nuevo contrato de los dos exaltos cargos por lo que "no solo no efectuaron ninguna objeción, sino que comunicaron que la decisión del Consejo de Administración iba a ser el cese de Benjumea de todas sus funciones como presidente ejecutivo", según el fiscal, que les acusa también de no haberse cerciorado de la legalidad del acuerdo ni de la procedencia de las indemnizaciones.