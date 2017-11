Arenas critica el "daño terrible" de Puigdemont y dice que "el Estado de Derecho no se fuga, se queda aquí"

EUROPA PRESS

El vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, ha criticado este domingo el "daño terrible" que ha hecho el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y ha señalado que, mientras "algunos huyen y se sitúan en fuga, el Estado de Derecho no se fuga, se queda aquí, porque es la garantía de las libertades de todos los españoles".

Durante su intervención en el 14 Congreso Provincial de Nuevas Generaciones de Sevilla, Arenas ha manifestado que "lo progresista es la unidad y cohesión de España, y lo antiguo es querer destrozar España; lo progresista es la solidaridad entre los españoles y lo antiguo es la sociedad desigual, insolidaria; lo progresista es respetar la Ley, el Estado de Derecho y respetar a los demás, y lo antiguo es un mundo sin reglas, es la selva, un mundo sin respeto, como practican los extremistas".

"Lo progresista es la democracia de la concordia frente a los populismos del odio", ha subrayado Arenas, que ha reclamado a los presentes en el Congreso que, "con la cabeza muy alta, todos los días, expreséis vuestro compromiso con la España constitucional, de las libertades, de la concordia, frente a los que quieren cargarse España, la España de la concordia que se fragua todos los días con el respeto a los demás y el respeto a las leyes".

"Oigo a algunos decir que en España no se pueden defender ideas distintas", pero "a diario, en el Senado, hay señores que se están proclamando independentistas, republicanos, separatistas, y no pasa nada, pero no es lo mismo defender todos los días las ideas que tú quieres que saltarte todos los días a la torera las leyes y la democracia en España; son cosas muy distintas".

Al hilo de ello, Arenas ha aseverado que "una cosa es defender ideas y otra es reírte de las leyes", punto en el que se ha referido a "algunos que huyen, que se sitúan en fuga", y ha recordado que "el Estado de Derecho no se fuga, se queda aquí, porque es la garantía de las libertades de todos los españoles".

PUIGDEMONT HA "ROTO" LA SOCIEDAD CATALANA

En este sentido, ha querido resaltar el "daño terrible" que ha hecho Puigdemont "con sus comportamientos y decisiones", añadiendo que "ha hecho un daño terrible a los que no piensan como él, pero también a los que piensan como él, con sus decisiones y comportamiento, rompiendo la sociedad catalana, ha hecho un daño a todos", y en este punto ha recordado los datos de la evolución del paro en octubre. "Desgraciadamente, en Cataluña el paro ha subido el doble que en octubre del año anterior, y esto no es casualidad, es consecuencia de la mala política", ha apostillado.

Arenas ha aseverado que "la mala política es la que le crea problemas a los ciudadanos desde la política", mientras que "la buena política es la que intenta a diario resolver los problemas de los ciudadanos".

El dirigente 'popular' ha recordado que, hace 20 años, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, le encargó que "se dedicara un tiempo a Cataluña". "Hace 20 años, era una Cataluña de todos, donde la lengua no era un problema, donde los apellidos no eran un problema, y determinadas políticas han venido a traer estos problemas a los ciudadanos que no existían en la sociedad catalana", ha manifestado.

"Hubo quien era socialista y se convirtió en nacionalista, quien era nacionalista moderado y se convirtió en independentista, y de esos vientos vienen estas tempestades", ha afirmado Arenas, quien ha querido mandar un abrazo al PP de Cataluña y a los compañeros que "están defendiendo allí la unidad y cohesión de España".

EL 21 DE DICIEMBRE "NOS JUGAMOS MUCHO"

Según ha destacado, el PP "tiene acreditado que, en los momentos difíciles, está a la altura de las circunstancias", confiando en que, "en este momento, el PP, el PSOE y Ciudadanos tengamos más generosidad que nunca para que antes o después de las elecciones se alcancen los acuerdos que se puedan alcanzar para que haya un gobierno constitucional en Cataluña".

El día 21 de diciembre "todos los españoles nos jugamos mucho", ha indicado Javier Arenas, que ha marcado hasta tres objetivos, como son que "en Cataluña se recupere la convivencia, que se reconstruya la economía, y que se restauren la Ley y el cumplimiento de la Constitución".

Arenas ha apostado "por liderazgos dentro del PP que no sean conservadores", ya que "no tiene ningún sentido que el PP sea conservador", y por liderazgos "que no sean revolucionarios, porque estos prometen el cielo y terminan convirtiendo la tierra en un infierno".

En este punto, ha instado a aprender del "liderazgo" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "es el buen gobernante para las situaciones difíciles y ahora está defendiendo la cohesión de España desde la prudencia, la firmeza, la Ley y las urnas".

"El PP es español y estamos muy orgullosos de serlo, hay otros partidos que también son españoles pero muchas veces no expresan su orgullo de serlo, e incluso tienen muchos discursos; somos un partido español, de la concordia, del empleo y de las oportunidades, y somos un partido de la gente", ha indicado, finalizando su intervención con un "viva Cataluña y viva la España de todos".