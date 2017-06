El vicesecretario general del Partido Popular (PP) ha garantizado sobre el referéndum de Cataluña que, mientras esa formación esté al frente del Gobierno de España, nadie "puede estar al margen de la ley", así lo ha asegurado durante su intervención en la clausura del undécimo congreso provincial del PP de Segovia, en el que ha resultado elegida la senadora Paloma Sanz como nueva presidenta.

Arenas ha incidido en que la ley es lo que separa a un Estado de Derecho de "la jungla" y que no se va a hacer referéndum "ilegal" alguno, "pase lo que pase". Así, el vicesecretario general de los 'populares' ha recalcado que ni se va a romper España ni se va aceptar chantaje alguno.

Javier Arenas no ha cerrado la puerta a que se vote en las urnas el futuro de la unidad de España, aunque ha zanjado que en el proceso deben participar "todos los españoles". Igualmente, ha criticado que en la manifestación de este domingo se haya hecho referencia a un Estado "autoritario", porque ha recordado que España es "democrática, constitucional" y en ella prima la "libertad de todos".

Arenas ha afirmado que PP y PSOE son "imprescindibles" para España y ha invitado a reivindicar las "bondades" de cuatro décadas de democracia. De esta manera, ha puntualizado que si los socialistas tienen problemas internos, "a lo mejor" le viene bien a los populares, pero "a España, no".

Y es que, como ha señalado, "todo lo nuevo no es bueno". Arenas ha remarcado que el PP "no es un show televisivo, ni quiere serlo", ni tampoco una "moda pasajera", una línea que ha llevado a Arenas a matizar que el PP gana elecciones porque "no imitamos a nadie".