Anticorrupción asegura que el PP y Ana Mato cobraron en "efectivo y en especie" de la trama de Correa

La Fiscalía destaca que Bárcenas ocultó fondos que aún no se ha localizado

El Ministerio Público, de la mano de la fiscal Concepción Sabadell, lleva tres días exponiendo su informe final de conclusiones. En las jornadas previas, el Ministerio Público ha destacado que el PP, como partido político y no como grupo municipal, se benefició de más de 133.000 euros procedentes de las actividades de la Gürtel en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), rechazando así las alegaciones de la formación política, que desde el inicio del juicio se ha escudado en las corporaciones locales.

Ahora, ha añadido que el PP, acusado como partícipe a título lucrativo, también se ha aprovechado de las actuaciones de la red liderada por Francisco Correa en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón durante la etapa de Sepúlveda como alcalde. La fiscal ha insistido en que es el PP "en su conjunto", y no su grupo municipal, el que se "ha beneficiado" de la "actividad delictiva de Sepúlveda" que se cifra en un total de 111.864,32 euros en relación a actos de campaña en 2003, eventos del consistorio o la reforma del despacho del alcalde.

Sin embargo, la fiscal ha señalado que estas alegaciones se contradicen porque, por ejemplo, un coche Range Rover de renting que adquirió Sepúlveda se pagó desde una cuenta en la que se perciben ingresos por el cargo institucional de Mato; y que la factura de la merienda de la comunión de su hija la poseía su exmarido. "No existe tal división de pagos", ha concluido la fiscal para mantener su acusación contra ella e interesar el pago de 28.467,53 euros, cantidad de la que supuesta se benefició.

Por otro lado, la Fiscalía ha dedicado parte de su exposición a continuar con la actividad supuestamente delictiva, que comenzó a relatar este martes, del extesorero 'popular' Luis Bárcenas. Ha apuntado que Bárcenas tenía un "abundadísimo patrimonio" que no declaró a la Agencia Tributaria hasta el año 2012 con la amnistía fiscal.

En este sentido, ha dicho que las Granda Global y Tesedul --constituidas en Panamá y Uruguay, respectivamente-- fueron "sociedades instrumentales" que sirvieron para regularizar su dinero no declarado en España hasta en entonces. No obstante, ha subrayado que la regularización no fue "completa", sino que fue "ineficaz e inválida".