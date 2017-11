Andreu (PSOE) insiste en que Ceniceros le dijo que tenía "una pista" sobre la financiación de la sede del PP de La Rioja

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Concha Andreu, ha insistido en que el presidente del Gobierno riojano, José Ignacio Ceniceros, le dijo tenía "una pista" sobre la financiación de la sede del PP de La Rioja. Por ello, ha dicho que "no es una patraña, sino una realidad", al tiempo que ha indicado que no le había pedido perdón al propio presidente por desvelar este hecho.

No obstante, ha indicado que la petición de comparecencia es un "mero trámite", teniendo en cuenta que "el presidente como persona que está en el mundo actual de la política lo considerará como algo normal". A partir de ahí, ha reiterado que en esa charla "sencilla" que tuvo al inicio del curso político con Ceniceros "me comentó que tenía alguna pista - sobre los 200.000 euros de la sede del PP de Logroño- pero no le di mayor importancia, como él no tiene que darle".