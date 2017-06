El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), y la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos (PSOE), han anunciado que llevarán a los tribunales los "incumplimientos" del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) con la Comunidad Autónoma respecto al pago del Hospital Valdecilla y Comillas.

"Vamos a llevar al Gobierno central a los tribunales, no nos queda otra", ha enfatizado Revilla, que ha advertido que si "no se abre la espita" del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para la región la próxima semana, "todo el Consejo de Gobierno en pleno se va a plantar en el Ministerio de Economía y Hacienda, y vamos a dar una rueda de prensa para que España se entere".

"Entonces, ya no solo dejarán de ir los vascos y los catalanes", ha enfatizado, asegurando que "no nos vamos a callar" y que el Gobierno y él personalmente van a hacer "una ofensiva contra esto y contra Rajoy" porque "si hay pruebas para llamar a alguien mentiroso están aquí", ha apuntado con las cartas del presidente en la mano.

"Cantabria es una tierra con historia y tiene un presidente con dignidad, que no se va a callar. Plazo: la semana que viene. Y nos vamos a Madrid todos y el escándalo está montado. Y a los tribunales, que habrá jueces independientes, seguro", ha enfatizado Revilla, que ha subrayado que el Gobierno debe cumplir sus compromisos, y que ha censurado que España "no es un país igual para todos". "Estoy seguro que Puigdemont le llama (a Rajoy) y deja el partido de fútbol para ponerse".

En una rueda de prensa que ha tenido como "detonante" la no incorporación de la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para el pago del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que por segundo año consecutivo no recibirá financiación, el presidente y la vicepresidenta han denunciado que hay "una operación de castigo" contra Cantabria.

Han matizado que, aunque la "aversión" no sea contra los ciudadanos, éstos "están pagando las consecuencias de una operación contra este Gobierno", especialmente contra su presidente, según ha dicho el propio Revilla, que ha admitido que ha recibido "advertencias" de las consecuencias que podían tener sus "críticas generalizadas" a Rajoy y su Administración, pero que él "no podía creer" hasta ahora.

El jefe del Ejecutivo ha dicho que el Gobierno de España debe al de Cantabria 16 millones comprometidos por escrito de la implantación de la LOMCE; 16,5 "firmados" del compromiso con Comillas; 34 millones de la Ley de Dependencia, que era un acuerdo verbal; y "más de 50 millones" de Valdecilla. Si estos pagos se hubieran producido, Cantabria no tendría déficit y no estaría abocada a "unos recortes que van a pagar los ciudadanos", ha asegurado.

Revilla ha subrayado que el compromiso de Valdecilla le fue transmitido por Rajoy, pero "todo es una patraña". De hecho, cuando el Gobierno autonómico consignó la partida para el hospital, desde Madrid advirtieron de que no lo hiciera porque "probablemente no se apruebe", ha revelado el presidente.

Por contra, Cantabria recibe "constantemente" cartas pidiendo más ajustes porque, en caso contrario, la Comunidad no podrá acogerse al FLA. Así, Revilla ha reconocido que en estos momentos la región está "abocada al incumplimiento de pagos a proveedores porque no nos abren el FLA, porque estamos intervenidos".

La vicepresidenta ha coincidido en que se trata de una de las "mayores afrentas" que ha sufrido el Gobierno, un "intento del PP de asfixiar" a la región, y que la no incorporación de la enmienda del pago de Valdecilla denota que el Gobierno "tenía la decisión política de no pagar desde que se produjo el cambio de Gobierno de esta comunidad autónoma".

Revilla ha recordado que ha enviado una carta a Rajoy solicitándole abordar la situación de Cantabria y, al no obtener respuesta, otra a la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, que tampoco ha tenido contestación. "No contesta nadie. ¿Qué hemos hecho para mecer esto?", se ha preguntado.

En este sentido también se ha referido a las "recomendaciones" que ha dado hoy al Gobierno de Cantabria el "brillante" ministro de Fomento y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna (PP), de "abandonar el enfrentamiento y sentarse en la mesa de diálogo". "Pero ¿cómo? si no me contestan?, ha preguntado Revilla, que ha recordado que "incluso" ha salido de reuniones "hablando bien del presidente" y creyéndose lo que le dijo "en un alarde de ingenuidad".

Según Revilla, De la Serna da estos consejos mientras pide a Cantabria que pague el soterramiento de las vías de Torrelavega y de Santander. "Los vascos gratis, cien por cien, allí no piden nada. Me alegro por ellos; todos somos España. Pero a nosotros que nos den lo nuestro", ha reivindicado.

En relación a otro ministro, el de Hacienda, Cristóbal Montoro, Revilla ha censurado que siga manteniendo el cargo de catedrático en la Universidad de Cantabria, "donde solo ha dado un día de clase hace 25" años y donde "no va a volver". "Seguimos con derechos medievales", ha apostillado, asegurando que no se va a callar. "A mis años, ya no me callo nada".