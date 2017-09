Alonso acusa a Urkullu de "disfrazarse de otra cosa que no es ser lehendakari de todos" y pide volver a "la moderación"

Cree que, "si los presupuestos se negociaran esta semana, las posibilidades serían pequeñas" pero espera que se imponga "lo sensato"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha censurado al lehendakari, Iñigo Urkullu, que se "disfrace de otra cosa que no es ser lehendakari de todos" y le ha pedido que vuelva a la "línea de moderación" y "sienta la responsabilidad de garantizar" que Euskadi se va a "alejar el fantasma de cualquier riesgo de contagio" de Cataluña.

En este contexto, ha pedido al PNV "una reflexión" y, en este sentido, ha recordado a los jeltzales, que este domingo celebraron el Alderdi Eguna, que "sus socios de Convergencia ya no pueden hacer el día del partido porque se quedaron sin partido". "Cuando uno sigue una posición radical, al final termina yendo a rastras de los más radicales", ha advertido.

Tras insistir en que "nosotros no necesitamos crisis políticas", ha apuntado que, aunque puede "entender que alguien vaya a una capa y se desahogue exacerbando una posición nacionalista", no considera "razonable que un lehendakari, que lo es de todos los vascos, adopte una posición cerrada de partido".

Por ello, ha esperado que, tras el Alderdi Eguna, Urkullu "haya vuelto al despacho y sienta la responsabilidad de garantizar que en el País Vasco no nos va a ocurrir eso". "Espero que pueda ir cambiando de discurso y que cambien de lenguaje. Les pido que no prosigan esta escalada de declaraciones en la que no vamos a participar porque lo que deseamos es seguir estableciendo una colaboración que dé estabilidad a Euskadi", ha manifestado.