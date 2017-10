Alonso (PP) dice que sería "irresponsable" que el Gobierno no interviniera en Cataluña para evitar "la sangría"

Reconoce la "buena voluntad" del lehendakari al intentar mediar, pero cree que "se ha chocado contra el muro de la realidad"

"Yo le advertí de no alentar. Cuando su partido va a la manifestación y dice que el 'procés' está muy bien no nos damos cuenta que se alienta un camino que no va a ninguna parte. Me consta que ha tratado de hacer buenos oficios para que no se arrojaran por el precipicio, pero chocamos contra el muro de la realidad", ha finalizado.