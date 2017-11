Alonso avisa a Cs contra el nacionalismo español y le dice que "amar España es amar sus diferencias", como el Cupo

Dice que la sociedad vasca no está por la autodeterminación y espera que el debate siga "encallado" en el Parlamento vasco

El presidente del PP vasco y ex ministro de Sanidad Alfonso Alonso ha advertido a Ciudadanos contra su posición sobre el Concierto vasco porque está desarrollando "una suerte de nacionalismo inverso" que sustituye el "España nos roba, por Euskadi nos roba" y que acaba conllevando la quiebra de la sociedad, ha dicho.

"El nacionalismo nunca es bueno, sea vasco o español", ha afirmado Alonso, que ha defendido el sistema del Concierto, ha rechazado muchas críticas porque no son ciertas y ha avisado del peligro de alentar un enemigo. "Es muy irresponsable un movimiento contra los vascos de esa manera", ha asegurado Alonso en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum que ha presentado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

"Quitarle el Concierto a un territorio porque sea traidor o porque uno tenga poco apoyo en él, no es buena idea", ha afirmado Alonso, recordando que Franco acabó con el sistema foral de Vizcaya y Guipúzcoa porque no le apoyaron en la Guerra Civil.

En este contexto, el dirigente del PP ha defendido las leyes del Concierto y del Cupo vasco, acordadas entre el Gobierno y el Ejecutivo vasco y que están tramitando las Cortes. En respuesta también a las críticas de dirigentes y cargos del PP, ha insistido en que no supone privilegios para el País Vasco y que si otras regiones tienen carencias, no es por culpa del Cupo.

Ha asegurado que con esta aportación, Euskadi paga también infraestructuras de otras comunidades que sin embargo esta comunidad no tiene, como los trenes de alta velocidad, ha dicho, y ha pedido no hacer demagogia. Si el PIB por persona vasco es más alto es por su productividad y tejido empresarial, pero también porque su población no ha crecido en las últimas décadas y se eleva por tanto la media, ha argumentado.