Alfonso Guerra pide "sacar de sus despachos a la camarilla de delincuentes" que ocupa la Generalitat

Afea a PSOE y Cs la "filtración irresponsable" para poner elecciones en enero y ve "debilidad" en el hecho de que Trapero siga en los Mossos

El exvicepresidente del Gobierno y ex número dos del PSOE, Alfonso Guerra, considera que "la única forma de salvar la dignidad de Cataluña es sacando de sus despachos a la camarilla de delincuentes que hoy ocupan los puestos de mando de la Generalitat".

A su modo de ver, lo esencial del desafío es que "un grupo de autoridades autonómicas han anunciado que se constituyen en Estado independiente" y tal acto "irresponsable y delictivo exige la respuesta del Estado de Derecho, y no puede concebirse otro final que el de ahogar la sublevación", de manera que aconseja "cuanta prudencia puedan, pero cuanta firmeza tengan".

Así, apunta que el Gobierno tiene por delante tareas "difíciles pero insoslayables" y dirige mensajes también a los partidos que le apoyan: al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, le dice que "la impaciencia electoral no ayuda demasiado" y al del PSOE, Pedro Sánchez, le da la bienvenida al "mundo de la responsabilidad" después de que haya "renunciado al 'no es no'".