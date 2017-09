Alcaldes afines a Tezanos no ven "justo" que el nuevo líder del PSOE cántabro entregue a Revilla la "solución" del PSOE

Los alcaldes socialistas afines a la exsecretaria general del partido y vicepresidenta autonómica, Eva Díaz Tezanos, no consideran "justo" que el nuevo líder del PSOE, Pablo Zuloaga, "entregue la solución" interna de la formación al socio de Gobierno y presidente, el regionalista Miguel Ángel Revilla.

Así, ha proseguido el alcalde de Colindres, la decisión final sobre esos cambios "no está en el PSOE, de ninguna manera", sino en manos del presidente del Gobierno, a quien el líder socialista ha "dejado encima de la mesa" la posibilidad de acometer los cambios, ya que es el jefe del Ejecutivo quien tiene potestad para los ceses en la Administración.

Al respecto, ha recordado que el candidato 'sanchista' dijo que si ganaba las primarias no iba a realizar cambios en el Gobierno, como al parecer pretende ahora, así como que apostaba por una "bicefalia efectiva", que a ojos del regidor de Colindres no se está produciendo.

Tras considerar que "no es justo" que se adopte una decisión como ésa sin sentarse antes con "todos" los alcaldes socialistas, dada la importancia del poder "municipal" en el seno de la formación, Javier Incera ha indicado que los doce primeros ediles locales partidarios de Díaz Tezanos se sienten "no escuchados". "Todavía no nos sentimos ninguneados", ha apostillado.