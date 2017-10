Alcalde de Pineda (PSC) niega presiones para echar a la Policía pero el hotel dice que le amenazaron con el cierre

Acusa a Puigdemont de trasladar la tensión a los municipios y de intentar que la gente eche a la Policía de Cataluña

En declaraciones a Europa Press, el alcalde del municipio ha destacado que el Ayuntamiento ha tenido "un papel activo para intentar garantizar la convivencia en el municipio" --en el que centenares de personas se han manifestado contra la presencia de los agentes--, si bien eso no significa que se haya presionado ni amenazado al hotel ni a la Delegación del Gobierno en Cataluña para que se vayan.

Varios concejales han estado en contacto permanente tanto con la dirección del hotel como con la Delegación para "mediar y ayudar a encontrar una solución que calme y no crispe más a la ciudadanía".

Pineda es "un pueblo muy tranquilo que nunca ha vivido situaciones así, ni siquiera el domingo", ha destacado en alusión al referéndum del 1 de octubre y a las cargas policiales: al municipio no acudieron agentes ni hubo altercados.

"No es verdad que hayamos amenazado al hotel ni que hayamos presionado para que se vaya la policía", ha sentenciado Amor, después de que se haya difundido un comunicado a través de las redes sociales en el que se afirma que el hotel se ha visto obligado a desalojar a los policías después de que el Ayuntamiento haya amenazado con cinco años de cierre.

"No me gusta lo que vi el domingo, pero lo que no puede hacer Puigdemont es que sea la gente la que eche a la policía", ha lamentado.