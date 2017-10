Alcalde de Málaga ve "débil" la candidatura de Barcelona para EMA porque "han tirado piedras sobre su tejado"

EUROPA PRESS

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este lunes que la candidatura de Barcelona para ser sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), estará "débil y no debe estar muy fuerte" frente a otras ciudades "establemente vinculadas con Europa". "Es evidente que Cataluña ha tirado piedras sobre su propio tejado en relación con esa candidatura", ha apostillado.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas por las intenciones de Granada de volver a reactivar ante el Gobierno ser candidata y si Málaga podría hacer lo mismo, ha señalado que "el interés general, a lo mejor, no hace aconsejable ahora decir 'quitamos esa candidatura'", que, por otra parte, ha reconocido, "no sé si se puede quitar porque está presentada en un plazo que no tiene una letra pequeña", por lo que "están ya corriendo los plazos y estarán analizándose las candidaturas".

Para el alcalde 'popular' de Málaga "es obvio", por otro lado, que la candidatura impulsada desde España, que es en Barcelona, "estará débil" compitiendo con Milán, Ámsterdam, Copenhague o Estocolmo, que son "ciudades establemente vinculadas a Europa, a través de sus países, y que no han planteado procesos de salida de Europa a través de salir de España, como se ha planteado desde Cataluña", por lo que, ha dicho, "es evidente que Cataluña ha tirado piedras sobre su propio tejado en relación con esa candidatura".

Ha recordado, en este sentido, que la candidatura de Barcelona está apoyada por PP, PSOE y Ciudadanos pero ha incidido en que "no podemos olvidar" que la Generalitat "se movió al día siguiente del 'brexit'", aunque, a juicio de De la Torre, el Ejecutivo catalán "luego ha sido incoherente, absolutamente incoherente", ya que, al mismo tiempo que presentó la candidatura "estaba poniéndole piedras enormes" al estar "planteando hacer un referéndum ilegal, en definitiva, para salir de España y por tanto de Europa".

"A dónde va con esa candidatura; es muy difícil que tenga éxito", ha dicho De la Torre, que no obstante, tras preguntarse si puede "haber un final feliz" al proceso "donde corrijan sus posiciones pronto, desistan de ese propósito inconstitucional y pueda la candidatura española fortalecerse", y "si ese final feliz fuera posible qué mejor que esté en Barcelona, que no que esté en Estocolmo, Ámsterdam, o Copenhague", ha asegurado.

Por otro lado, ha recordado De la Torre que ya planteó "en su momento" la candidatura del sur de España, siendo Málaga "la única ciudad que en Andalucía tiene las características adecuadas para competir en esa dura competencia internacional", asegurando que es "por razones concretas y esenciales", entre ellas el aeropuerto.

"Si no tienes un aeropuerto conectado con Europa no lo pienses siquiera", ha advertido el alcalde malagueño, que ha dicho que de esta candidatura se habrían beneficiado Granada, junto con Málaga, Córdoba y Sevilla, precisando, no obstante, "que tampoco es inmediato que hubiera supuesto una ciudad de referencia a efectos de la industria de la biotecnología, de la farmacia, etcétera".

De la Torre, ha continuado, una vez se acuerda por PP, PSOE y Ciudadanos ofertar Barcelona como ciudad española para albergar la sede y presentado en su plazo "cambiar eso es muy complicado".

En primer lugar, ha proseguido De la Torre, "porque no hay plazo", ya que ha vencido, y segundo, "porque se hizo una opción con una intencionalidad política, que no dio resultado, evidentemente".

"No voy a decir lo que hubiera hecho en este caso, pero no dio resultado, se hizo con la mejor intención, no tengo dudas", en sentido de "frenar, en lo posible, todo lo que estaba de tendencia hacia estos pasos que se han dado, tan equivocados en el plano político desde Cataluña".

En este punto, De la Torre ha reconocido que ahora se trataría de que se vuelvan hacia atrás esas decisiones, pero ha incidido en que "hay que ver las cosas con una visión de Estado, de interés general", y "ese interés general a lo mejor no hace aconsejable" quitar la candidatura de Barcelona.

EMPRESAS

Por otro lado, cuestionado por la salida de empresas con sede en Cataluña, De la Torre ha asegurado que "me gustaría que no hubiera en Cataluña ninguna dinámica de salida, sería buena señal", ya que eso conllevaría que "el tema catalán se reconduce en los términos que debe hacerse, de volver a las posiciones de respeto Constitucional, que deben tener todas las instituciones, y, por su puesto, las instituciones autonómicas, catalanas, Gobierno y Parlamento de Cataluña".

Dicho esto, no obstante, ha valorado que Málaga "es una ciudad completa, tiene unas cualidades extraordinarias para la atracción de talento, para vivir en ella, para trabajar en ella, y para invertir en ella y eso es como telón de fondo y con eso basta", recordando "el buen trabajo" llevado a cabo estos años, el posicionamiento de la ciudad andaluza en diferentes 'rankings' y, por tanto, "la visibilidad" como ciudad de referencia.

Eso sí, a juicio del alcalde, "no creo que debamos dar la sensación de que estamos desde el resto de España tratando de luchar por atraer los componentes de la fortaleza económica de Cataluña", mostrando su deseo de que puedan seguir allí "con total normalidad y sin preocupación".

"Es evidente que se ha creado preocupación y por eso han tomado decisiones, sobre todo el sector financiero, que lo necesitaban hacer con toda rapidez", pero "el ideal es que no sea necesario que esa dinámica se mantenga. Será la mejor señal de todas", ha concluido.