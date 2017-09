Alcalde Málaga: Barcelona va a tener difícil ser sede de la EMA "con este contexto político-histórico"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido en la posibilidad de que la ciudad andaluza pueda acoger la sede la Agencia Europea del Medicamento (EMA), por sus siglas en inglés, cuya candidata española es Barcelona, "está ahí detrás siempre", aunque reconoce que "no sé si es viable, desde el punto de vista de los trámites de la Unión Europea" y "si ayuda a encontrar el mejor clima que en Cataluña hay que encontrar ahora".

Eso sí, aunque ha incidido en que no es el momento de dar opiniones ahora sobre si se ha hecho bien o no esa candidatura, ya que lo hará en privado al Gobierno y a PSOE y Ciudadanos que "estuvieron en esa misma operación"; ha sostenido que la candidatura de Barcelona "con este contexto político-histórico iba a tener y lo va a tener muy difícil poder ganar a otras candidaturas donde no hay ningún tipo de 'sigo o no sigo' dentro de Europa, porque eso es lo que pasa hoy en Cataluña".