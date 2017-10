Albiol responde a Puigdemont que es él único que no acata las reglas de juego al dar un golpe de estado

Ve al expresidente como un "hombre desesperado que hace llamamientos en nombre de nadie a no se sabe quién"

Lo ha dicho en rueda de prensa en la sede del partido después de que el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya comparecido en Bruselas y haya llamado al Gobierno central a respetar los resultados de las elecciones del 21 de diciembre.

Albiol considera que es "un insulto y una provocación inadmisible" que Puigdemont ponga en duda que se vayan a aceptar el resultado de las elecciones, y ha defendido que el único que ha demostrado no acatar las reglas del juego es el propio Puigdemont.

Que el Gobierno central respete los resultados --ha añadido-- no significa que "tenga que cerrar los ojos y mirar hacia otro lado cuando un gobierno autonómico da un golpe de Estado", y por eso ha aplicado el artículo 155 de la Constitución.

"NO SOMOS GENTE VIOLENTA"

Albiol ve inadmisible que Puigdemont haya pedido garantías para regresar a Cataluña. "Los catalanes y el resto de españoles no somos gente violenta y no aceptaremos que se ensucie el nombre de Cataluña y del resto de España en el corazón de Europa", ha avisado.

Albiol ha dicho que nadie puede aceptar que Puigdemont esté en situación de peligro ni en condiciones de pedir garantías: "Si se quiere quedar en Bruselas, que se quede. Si no quiere regresar, que no regrese. Que haga lo que quiera. Pero no se le va a permitir que siga insultando a los catalanes que queremos seguir viviendo en convivencia".