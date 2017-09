Albiol ve "hipocresía" en la voluntad de diálogo de Puigdemont y confía en los Mossos

Dice que hay dirigentes del PDeCAT contrarios a la "ruptura" y les pide valentía

En rueda de prensa este martes tras el comité de dirección del partido, ha alertado de que el diálogo que propone Puigdemont es "referéndum por las buenas o por las malas", pero el Gobierno no aceptará lo que él ve como un chantaje, y ha añadido que Rajoy no se va a sentar a hablar sobre el referéndum.

También ha asegurado que algunos dirigentes del PDeCAT "no quieren llegar a la ruptura, ya que entienden que la línea que está siguiendo el Govern es un suicidio político", por lo que les ha pedido valentía y que lo manifiesten públicamente.

El dirigente popular ha dejado clara su "absoluta confianza" en que los Mossos d'Esquadra no colaborarán en el 1-O y que seguirán las órdenes judiciales: "No nos imaginamos a los Mossos saltándose la legalidad y poniéndose al lado de la CUP", y ha alabado el trabajo de la policía catalana.

Preguntado por la posición del PP ante la moción de censura que pretende hacer Cs contra Puigdemont, ha advertido de que "no es el momento" de plantearla, aunque el partido aún no ha tomado su decisión definitiva.

No ve posibilidades de que la moción tenga éxito y ha señalado que podría romper la unidad de la oposición --Cs, PSC, SíQueEsPot, PP-- que se vio en el pleno del Parlament de la semana pasada: "No parece demasiado conveniente romper la unidad de la oposición antes del 1-O. Este es el mejor favor que podríamos hacer a Puigdemont".

Además, ha criticado a los dirigentes de Cs, Albert Rivera e Inés Arrimadas, por no priorizar la unidad de la oposición y "no sean capaces de aparcar sus intereses electorales. Lo que toca es tener un plus de responsabilidad".