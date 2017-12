Albiol dice que debatir ahora la reforma de la Constitución no es "lo más prudente"

Replica que abrió campaña diciendo 'A por ellos' refiriéndose a los votos de los catalanes

El candidato del PP a las elecciones, Xavier García Albiol, ha considerado que, con el clima político actual, "no parece que lo más prudente sea abrir el debate" de la reforma de la Constitución.

"Lo tendremos que abrir en algún momento, pero el clima político actual no ayuda", ha valorado este martes en la conferencia-coloquio de Barcelona Tribuna, organizada por 'La Vanguardia', Asociación Española de Directivos (AED) y Societat Económica Barcelonesa d'Amics del País.

Albiol ha explicado que el PP no ha de estar cerrado a una reforma de la Constitución, pero con cambios que mejoren la vida de los españoles: "Si alguien pretende reformarla para reventarla, pues no".

Sobre el artículo 155 de la Constitución --con que el Estado cesó al Govern, entre otras cosas--, ha considerado que no es la solución a los problemas de Catalunya pero sí sirvió de "freno al separatismo".

Al preguntársele por la encuesta del CIS, que estima que Cs tendrá entre 32-33 diputados y el PP se quedaría en 7, Albiol lo ha achacado a que el partido de Albert Rivera e Inés Arrimadas no tiene la responsabilidad de gobernar y "puede cambiar de criterio cada semana".

"Me estaba refiriendo a los votos, no a ninguna cosa rara que piensan algunas mentes políticamente retorcidas. ¡Sólo faltaría que el PP no pudiera ir a por los votos de los catalanes!", ha remachado Albiol.