Alamany (CatComú) insta a ERC a escoger: "O el PDeCAT o una Cataluña progresista"

Los 'comuns' harán todo lo posible para que Puigdemont recoja su acta pero no gobernarán con él

La 'número dos' de la lista de CatECP, Elisenda Alamany, ha emplazado este jueves a la número dos de ERC, Marta Rovira, a escoger: "Señora Rovira, o el PDeCAT o ponemos en marcha la Cataluña progresista, pero las dos cosas no pueden ser".

Alamany ha asegurado que ERC todavía no ha decidido si investirán de nuevo o no al presidente cesado, Carles Puigdemont: "Unos días dicen que sí, otros que no, otros que depende de la legalidad... ahora les preocupa la legalidad", ha ironizado.