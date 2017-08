Aitor Esteban cree que el Gobierno no tiene "la intención" de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado tener "la impresión" de que el Gobierno central no tiene "la intención" de aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, aunque habrá que "ver qué ocurre" finalmente. En cualquier caso, ha insistido en que aplicarlo sería "una torpeza" que "enfrentaría" a la formación jeltzale con el Ejecutivo.

Por su parte, ha afirmado no tener "la impresión" de que es "esa la intención del Gobierno" porque, "si no, Rajoy y el Gobierno en general habría actuado en algunos momentos de otra manera". En cualquier caso, ha precisado que "vamos a ver qué es lo que ocurre" porque "ha sido una partida de ajedrez y va a ser más partida de ajedrez que nunca y los movimientos de unos y otros no los conocemos y tampoco sabemos qué es lo que va a pasar".