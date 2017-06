Ahora Murcia exige que el Gobierno municipal del PP pida a la Delegación del Gobierno la anulación de la concentración del grupo neofascista 'Lo Nuestro' prevista para el próximo sábado, frente al consistorio que ha anunciado un cambio de ubicación.

"No se trata de que la concentración cambie su ubicación, sino que no debe producirse", asevera la edil, que apunta al carácter discriminatorio, xenófobo y con posible incitación al odio de las actividades que desarrolla este grupo radical. Morales se muestra convencida de que "no podemos permitir desde las instituciones que este tipo de movimientos crezcan ni que se visibilicen en nuestras calles".